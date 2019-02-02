Молчанова Клавдия Николавна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолчанова Клавдия Николавна

Молчанова Клавдия Николавна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1930

Дата смерти

02.02.2019

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1959

Дочь: Бабошина Нина Александровна

Отец ребёнка: Бабошин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
21.12.1960

Сын: Бабошин Василий Александрович

Отец ребёнка: Бабошин Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабошин Александр Васильевич

Смерть
02.02.2019
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close