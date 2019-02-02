Молчанова Клавдия Николавна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1930
Дата смерти02.02.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.06.1959
Дочь: Бабошина Нина Александровна
Отец ребёнка: Бабошин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
21.12.1960
Сын: Бабошин Василий Александрович
Отец ребёнка: Бабошин Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.2019