Абсалямова (Хусаинова) Минникамал (Минкамал) Фатхулловна
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
?.08.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абсалямов Мингазетдин (Мингаз) Гиззатович (Гизятович)
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
27.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абсалямов Мингазетдин (Мингаз) Гиззатович (Гизятович)
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абсалямов Мингазетдин (Мингаз) Гиззатович (Гизятович)
Рождение ребёнка
1952
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно