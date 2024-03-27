Абсалямова (Хусаинова) Минникамал (Минкамал) Фатхулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абсалямова (Хусаинова) Минникамал (Минкамал) Фатхулловна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Хусаинов Фатхулла Гиззатуллович

Мать: Рахимова Женжебану (Энжебану) Насретдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1938

Сын: Абсалямов Марат Мингазович

Отец ребёнка: Абсалямов Мингазетдин (Мингаз) Гиззатович (Гизятович)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абсалямов Мингазетдин (Мингаз) Гиззатович (Гизятович)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1947

Сын: Абсалямов Карам Мингазович

Отец ребёнка: Абсалямов Мингазетдин (Мингаз) Гиззатович (Гизятович)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абсалямов Мингазетдин (Мингаз) Гиззатович (Гизятович)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абсалямов Мингазетдин (Мингаз) Гиззатович (Гизятович)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1952

Сын: Абсалямов Хабир Мингазович

Отец ребёнка: Абсалямов Мингазетдин (Мингаз) Гиззатович (Гизятович)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абсалямов Мингазетдин (Мингаз) Гиззатович (Гизятович)

Смерть
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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