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Потатуева Анисья Карповна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

1764

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Карп

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
1741

Муж: Потатуев Никифор (Селиванович)

Рождение ребёнка
1743

Сын: Потатуев Максим Никифорович

Отец ребёнка: Потатуев Никифор (Селиванович)

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Потатуев Моисей Никифорович

Отец ребёнка: Потатуев Никифор (Селиванович)

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Потатуев Иван Никифорович

Отец ребёнка: Потатуев Никифор (Селиванович)

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Зайцова-Шкарина Екатерина Никифоровна

Отец ребёнка: Потатуев Никифор (Селиванович)

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Потатуев Антон Никифорович

Отец ребёнка: Потатуев Никифор (Селиванович)

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Потатуева Матрена Никифоровна

Отец ребёнка: Потатуев Никифор (Селиванович)

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Потатуев Василий Никифорович

Отец ребёнка: Потатуев Никифор (Селиванович)

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Гопонцова Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Потатуев Никифор (Селиванович)

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Потатуев Афанасий Никифорович

Отец ребёнка: Потатуев Никифор (Селиванович)

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
1764
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