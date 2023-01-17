Потатуева Анисья Карповна
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смерти1764
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Карп
Мать: не указана
Бракосочетание
1741
Рождение ребёнка
1743
Сын: Потатуев Максим Никифорович
Отец ребёнка: Потатуев Никифор (Селиванович)
Рождение ребёнка
1744
Сын: Потатуев Моисей Никифорович
Отец ребёнка: Потатуев Никифор (Селиванович)
Рождение ребёнка
1747
Сын: Потатуев Иван Никифорович
Отец ребёнка: Потатуев Никифор (Селиванович)
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Зайцова-Шкарина Екатерина Никифоровна
Отец ребёнка: Потатуев Никифор (Селиванович)
Рождение ребёнка
1756
Сын: Потатуев Антон Никифорович
Отец ребёнка: Потатуев Никифор (Селиванович)
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Потатуева Матрена Никифоровна
Отец ребёнка: Потатуев Никифор (Селиванович)
Рождение ребёнка
1759
Сын: Потатуев Василий Никифорович
Отец ребёнка: Потатуев Никифор (Селиванович)
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Гопонцова Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Потатуев Никифор (Селиванович)
Рождение ребёнка
1764
Сын: Потатуев Афанасий Никифорович
Отец ребёнка: Потатуев Никифор (Селиванович)
Смерть
1764