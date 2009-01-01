Козлов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2000
Дочь: Козлова Алина Александровна
Мать ребёнка: Козлова Елена Олегович
Рождение ребёнка
2009
Дочь: Козлова Анастасия Александрович
Мать ребёнка: Козлова Елена Олегович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Елена Олегович