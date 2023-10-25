Койкова (Шестакова) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Койкова (Шестакова) Елена Викторовна

Место рождения

Россия

Дата рождения

17.09.1972

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1972

Отец: Шестаков Виктор Иванович

Мать: Шестакова Светлана Борисовна

Россия
Бракосочетание
10.07.1993

Муж: Койков Евгений Леонидович

Дружный, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
16.09.1997

Сын: Койков Артем Евгеньевич

Отец ребёнка: Койков Евгений Леонидович

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.04.2000

Дочь: Русских Надежда Евгеньевна

Отец ребёнка: Койков Евгений Леонидович

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
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