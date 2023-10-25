Койкова (Шестакова) Елена Викторовна
Место рожденияРоссия
Дата рождения17.09.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1972
Россия
Бракосочетание
10.07.1993
Дружный, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
16.09.1997
Отец ребёнка: Койков Евгений Леонидович
Рождение ребёнка
17.04.2000
Дочь: Русских Надежда Евгеньевна
Отец ребёнка: Койков Евгений Леонидович