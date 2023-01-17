Михеенко Максим Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1909 год - запасный унтер-офицер, проживавший в хуторе Потихонов Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
12.04.1909 ст.
Сын: Михеенко Василий Максимович
Мать ребёнка: Михеенко Ефимия Гаврииловна
Потихоново, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно