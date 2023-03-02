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Осипов Роман Сергеевич
Осипов Роман Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Осипов Сергей Анатольевич
1959 г.р.
Мать
Осипова (Рыбакова) Любовь Геннадиевна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Осипов Сергей Анатольевич
Мать:
Осипова Любовь Геннадиевна
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