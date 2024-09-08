Афанаскина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанаскина Мария

Афанаскина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанаскин Александр Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Афанаскина) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Афанаскин Александр Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Афанаскина) Елена Александровна

Отец ребёнка: Афанаскин Александр Семенович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.