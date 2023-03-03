Львова (Карпычева) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львова (Карпычева) Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1890

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1909

Сын: Львов Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Львов Кузьма Иванович

Нагорье
Рождение ребёнка
04.07.1911

Сын: Львов Сергей Кузьмич

Отец ребёнка: Львов Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
15.05.1917

Сын: Львов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Львов Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Львов Павел Кузьмич

Отец ребёнка: Львов Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Львов Виктор Кузьмич

Отец ребёнка: Львов Кузьма Иванович

Смерть
1971
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