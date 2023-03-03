Львова (Карпычева) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1890
Дата смерти1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1909
Сын: Львов Михаил Кузьмич
Отец ребёнка: Львов Кузьма Иванович
Нагорье
Рождение ребёнка
04.07.1911
Сын: Львов Сергей Кузьмич
Отец ребёнка: Львов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
15.05.1917
Сын: Львов Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Львов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Львов Павел Кузьмич
Отец ребёнка: Львов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Львов Виктор Кузьмич
Отец ребёнка: Львов Кузьма Иванович
Смерть
1971