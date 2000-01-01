Ильясова Гузель Рашитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильясова Гузель Рашитовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1970

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1970

Отец: Ильясов Рашит Лукманович

Мать: Римма

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