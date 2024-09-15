Коротких Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоротких Мария Павловна

Коротких Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротких Ермолай Стефанович

Место жительства
1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 18 поз. - 34
Рождение ребёнка
12.05.1901

Дочь: Коротких (Коротких) Матрона Ермолаевна

Отец ребёнка: Коротких Ермолай Стефанович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 18_12.05.1901_крещение-13.05.1901 пол_Ж_ запись - 34 род. Матрона в село Брусенцево у крестьянин Коротких Ермолай Стефанов и законная жена Ма... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.