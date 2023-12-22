Верткова -- Евдокия Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти01.07.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.05.1862
Сын: Вертков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Вертков Михаил Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.07.1902
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]