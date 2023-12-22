Верткова -- Евдокия Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верткова -- Евдокия Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

01.07.1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1862

Сын: Вертков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Вертков Михаил Маркович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вертков Михаил Маркович

Смерть
01.07.1902
Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
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