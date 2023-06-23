Лукинский Дмитрий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукинский Дмитрий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукинская Елена Михайловна

Рождение ребёнка
20.02.2009

Сын: Лукинский Всеволод Дмитриевич

Мать ребёнка: Лукинская Елена Михайловна

Рождение ребёнка
20.02.2009

Дочь: Лукинская София Дмитриевна

Мать ребёнка: Лукинская Елена Михайловна

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