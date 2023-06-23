Лукинский Дмитрий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.2009
Сын: Лукинский Всеволод Дмитриевич
Мать ребёнка: Лукинская Елена Михайловна
Рождение ребёнка
20.02.2009
Дочь: Лукинская София Дмитриевна
Мать ребёнка: Лукинская Елена Михайловна