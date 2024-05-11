Ицыксон Гирш (Григорий) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ицыксон Гирш (Григорий)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каминер (Ицыксон) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Дочь: Флеер (Ицыксон) Любовь (Люба) Григорьевна (Гиршевна)

Мать ребёнка: не указана

Год рождения вычислен из записи о смерти, где указан возраст умершей 64 года.
Смерть
Неизвестно

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