Ицыксон Гирш (Григорий)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каминер (Ицыксон) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Дочь: Флеер (Ицыксон) Любовь (Люба) Григорьевна (Гиршевна)
Мать ребёнка: не указана
Год рождения вычислен из записи о смерти, где указан возраст умершей 64 года.
Смерть
Неизвестно