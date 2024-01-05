Василиса (Васса) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1691 и 1694
Дата смертиМежду 1746 и 1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1707 и 1722
Муж: Яков Кириллович
Рождение ребёнка
Между 1717 и 1724
Сын: Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Кириллович
Рождение ребёнка
Между 1728 и 1734
Сын: Яков Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Кириллович
Смерть
Между 1746 и 1755