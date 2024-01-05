Василиса (Васса) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса (Васса) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1691 и 1694

Дата смерти

Между 1746 и 1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1685 и 1687 г.р.

Дети

Между 1717 и 1724 г.р.
Между 1728 и 1734 г.р.

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МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1691 и 1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1707 и 1722

Муж: Яков Кириллович

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1717 и 1724

Сын: Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Кириллович

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1728 и 1734

Сын: Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Кириллович

Копытово, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1746 и 1755
Копытово, Шуйский район, Северный край
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