Проскуряков Михаил Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПроскуряков Михаил Фёдорович

Проскуряков Михаил Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проскуряков Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Проскурякова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проскурякова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
02.02.1932

Сын: Проскуряков Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Проскурякова Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.