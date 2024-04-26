Проскуряков Михаил Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Проскуряков Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Проскурякова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1932
Сын: Проскуряков Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Проскурякова Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно