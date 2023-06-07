(Щербина) Марья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиПосле 1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Щербина Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Щербина Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Щербина Иван Яковлев
Рождение ребёнка
13.04.1886
Отец ребёнка: Щербина Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Щербина Иван Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербина Иван Яковлев
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Смерть
После 1907
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)