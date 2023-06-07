(Щербина) Марья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щербина) Марья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

После 1907

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Щербина Игнат Иванович

Отец ребёнка: Щербина Иван Яковлев

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Щербина Иван Яковлев

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Щербина Иван Яковлев

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
13.04.1886

Сын: Щербина Трофим Иванович

Отец ребёнка: Щербина Иван Яковлев

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Щербина Василий Иванович

Отец ребёнка: Щербина Иван Яковлев

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербина Иван Яковлев

Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Смерть
После 1907
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
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