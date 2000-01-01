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Лидия Константиновна
Лидия Константиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.12.?
Пол
Женский
Отец
Шалдин Константин Сергеевич
Мать
Анжелика
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.?
Отец:
Шалдин Константин Сергеевич
Мать:
Анжелика
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