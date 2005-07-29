Подрядова (Захарова) Нина Ивановна
Место рожденияБулдаково
Дата рождения21.01.1914
Дата смерти29.07.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1914
Отец: Захаров Иван Ефимович
Булдаково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.07.2005