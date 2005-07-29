Подрядова (Захарова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подрядова (Захарова) Нина Ивановна

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Место рождения

Булдаково

Дата рождения

21.01.1914

Дата смерти

29.07.2005

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1914

Отец: Захаров Иван Ефимович

Мать: Захарова Пелагея Васильевна

Булдаково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подрядов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подрядов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подрядов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подрядов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подрядов Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подрядов Александр Михайлович

Смерть
29.07.2005
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