Авдотья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

01.10.1883

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адмакин Степан Данилович

Рождение ребёнка
16.11.1841

Сын: Адмакин Сергей Степанович

Отец ребёнка: Адмакин Степан Данилович

Новая Муравьевка
Смерть
01.10.1883
Новая Муравьевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия

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