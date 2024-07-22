Авдотья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти01.10.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.1841
Сын: Адмакин Сергей Степанович
Отец ребёнка: Адмакин Степан Данилович
Новая Муравьевка
Смерть
01.10.1883
Новая Муравьевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия