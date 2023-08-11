Молявко Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолявко Михаил Дмитриевич

Молявко Михаил Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Молявко Дмитрий Юрьевич

Мать: Молявко (Демидович) Мария Петрововна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молявко Лариса

Рождение ребёнка
1982

Сын: Молявко Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Молявко Лариса

Рождение ребёнка
1985

Сын: Молявко Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: Молявко Лариса

Рождение ребёнка
1986

Дочь: Храмова (Молявко) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Молявко Лариса

Рождение ребёнка
1994

Сын: Молявко Иван Михайлович

Мать ребёнка: Молявко Лариса

Рождение ребёнка
1996

Сын: Молявко Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Молявко Лариса

Мы используем куки для улучшения работы сайта.