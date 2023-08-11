Молявко Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1956
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Молявко Лариса
Рождение ребёнка
1982
Сын: Молявко Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Молявко Лариса
Рождение ребёнка
1985
Сын: Молявко Тимофей Михайлович
Мать ребёнка: Молявко Лариса
Рождение ребёнка
1986
Дочь: Храмова (Молявко) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Молявко Лариса
Рождение ребёнка
1994
Мать ребёнка: Молявко Лариса
Рождение ребёнка
1996
Сын: Молявко Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Молявко Лариса