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Яхшинбет Тулькубаев

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Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Тулькубай Бакынов

Мать: Кульшакара

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Тимирбулат Яхшинбетов

Мать ребёнка: Гайша

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мархуба Яхшинбетова

Мать ребёнка: Гайша

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Магрифа Яхшинбетова

Мать ребёнка: Гайша

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайша

Смерть
Неизвестно
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