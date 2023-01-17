Яхшинбет Тулькубаев
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Тулькубай Бакынов
Мать: Кульшакара
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Гайша
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мархуба Яхшинбетова
Мать ребёнка: Гайша
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Магрифа Яхшинбетова
Мать ребёнка: Гайша
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гайша
Смерть
Неизвестно