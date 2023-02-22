Абросимова (Плотникова) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1889 ст.
Сын: Абросимов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Абросимов Андрей Илларионович
Рождение ребёнка
14.11.1892 ст.
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Абросимов Андрей Илларионович
Рождение ребёнка
03.01.1894 ст.
Дочь: Абросимова Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Абросимов Андрей Илларионович
Рождение ребёнка
14.02.1899 ст.
Дочь: Абросимова Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Абросимов Андрей Илларионович
Рождение ребёнка
21.03.1904 ст.
Дочь: Абросимова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Абросимов Андрей Илларионович
Рождение ребёнка
07.12.1906 ст.
Сын: Абросимов Павел Андреевич
Отец ребёнка: Абросимов Андрей Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно