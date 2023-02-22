Абросимова (Плотникова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абросимова (Плотникова) Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1889 ст.

Сын: Абросимов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Абросимов Андрей Илларионович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
14.11.1892 ст.

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Абросимов Андрей Илларионович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
03.01.1894 ст.

Дочь: Абросимова Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Абросимов Андрей Илларионович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
14.02.1899 ст.

Дочь: Абросимова Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Абросимов Андрей Илларионович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
21.03.1904 ст.

Дочь: Абросимова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Абросимов Андрей Илларионович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
07.12.1906 ст.

Сын: Абросимов Павел Андреевич

Отец ребёнка: Абросимов Андрей Илларионович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абросимов Андрей Илларионович

Смерть
Неизвестно
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