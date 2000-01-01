Яковлев Игорь Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1985
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.05.1992
Дочь: Белобородова Ксения Игоревна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности