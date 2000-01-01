Яковлев Игорь Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Игорь Иванович

Яковлев Игорь Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1985

Сын: Яковлев Артем Игоревич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.05.1992

Дочь: Белобородова Ксения Игоревна

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Бракосочетание
Неизвестно

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