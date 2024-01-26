Мироненко Кузьма Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1942
Мать ребёнка: Мироненко (Горбанец) Христина Афанасиева
Рождение ребёнка
1947
Дочь: (Мироненко) Нина Кузминична
Мать ребёнка: Мироненко (Горбанец) Христина Афанасиева
Смерть
Неизвестно
Междуреченский, Павловский муниципальный район, Краснодарский край