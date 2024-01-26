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Мироненко Кузьма Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мироненко (Горбанец) Христина Афанасиева

Рождение ребёнка
1942

Сын: Мироненко Борис Кузьмич

Мать ребёнка: Мироненко (Горбанец) Христина Афанасиева

Павловская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1947

Дочь: (Мироненко) Нина Кузминична

Мать ребёнка: Мироненко (Горбанец) Христина Афанасиева

Павловская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Междуреченский, Павловский муниципальный район, Краснодарский край

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