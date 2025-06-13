Грушина (Сорокина) Наталья Николаевна
жен., род. 12.02.1951, Малые Меми, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ум. 20.11.2024
Дата рождения
Место рождения
Дата смерти
Место смерти
Отец
20.12.1912 ст.
Малые Меми, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
06.06.?
Мать
16.07.1913
Большие Меми, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Неизвестно
Ребёнок
Скрыто настройками приватности
Ребёнок
Скрыто настройками приватности
Ребёнок
Скрыто настройками приватности