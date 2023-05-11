Базяева Диана Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базяева Диана Эдуардовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1998

Пол

Женский

Отец

1969 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1998

Отец: Базяев Эдуард Викторович

Мать: Базяева Ольга Геннадьевна

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