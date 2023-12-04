Купцов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКупцов Павел

Купцов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1884

Дата смерти

24.03.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
24.03.1965
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close