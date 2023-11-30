Параскева Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1919
Сын: Сёмочкин Гаврил Давидович
Отец ребёнка: Сёмочкин Давид Емельянович
Кунчурук, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно