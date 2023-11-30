Параскева Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сёмочкин Давид Емельянович

Рождение ребёнка
16.03.1919

Сын: Сёмочкин Гаврил Давидович

Отец ребёнка: Сёмочкин Давид Емельянович

Кунчурук, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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