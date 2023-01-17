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Калужинова Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1875

Муж: Калужинов Андрей Ильич

Рождение ребёнка
25.12.1877 ст.

Дочь: Калужинова Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Калужинов Андрей Ильич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.02.1880 ст.

Сын: Калужинов Евгений Андреевич

Отец ребёнка: Калужинов Андрей Ильич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.10.1885 ст.

Дочь: Калужинова Капитолина Андреевна

Отец ребёнка: Калужинов Андрей Ильич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
11.02.1888 ст.

Дочь: Жукова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Калужинов Андрей Ильич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Калужинов Кузьма Андреевич

Отец ребёнка: Калужинов Андрей Ильич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.01.1890 ст.

Сын: Калужинов Петр Андреевич

Отец ребёнка: Калужинов Андрей Ильич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
10.01.1894 ст.

Сын: Калужинов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Калужинов Андрей Ильич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
09.10.1898 ст.

Сын: Калужинов Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Калужинов Андрей Ильич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
18.07.1902 ст.

Дочь: Калужинова Анна

Отец ребёнка: Калужинов Андрей Ильич

Смерть
Неизвестно
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