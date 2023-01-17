Калужинова Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1875
Рождение ребёнка
25.12.1877 ст.
Дочь: Калужинова Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Калужинов Андрей Ильич
Рождение ребёнка
07.02.1880 ст.
Сын: Калужинов Евгений Андреевич
Отец ребёнка: Калужинов Андрей Ильич
Рождение ребёнка
27.10.1885 ст.
Дочь: Калужинова Капитолина Андреевна
Отец ребёнка: Калужинов Андрей Ильич
Рождение ребёнка
11.02.1888 ст.
Дочь: Жукова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Калужинов Андрей Ильич
Рождение ребёнка
1889
Сын: Калужинов Кузьма Андреевич
Отец ребёнка: Калужинов Андрей Ильич
Рождение ребёнка
19.01.1890 ст.
Отец ребёнка: Калужинов Андрей Ильич
Рождение ребёнка
10.01.1894 ст.
Сын: Калужинов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Калужинов Андрей Ильич
Рождение ребёнка
09.10.1898 ст.
Сын: Калужинов Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Калужинов Андрей Ильич
Рождение ребёнка
18.07.1902 ст.
Дочь: Калужинова Анна
Отец ребёнка: Калужинов Андрей Ильич
Смерть
Неизвестно