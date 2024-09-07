Резцова (Макушина) Мария Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Макушин Ефим Зиновьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1854
Рождение ребёнка
28.05.1858
Сын: Резцов Митрофан Александрович
Отец ребёнка: Ресцов Александр Минаевич
Рождение ребёнка
25.08.1861
Сын: Резцов Иван Александрович
Отец ребёнка: Ресцов Александр Минаевич
Рождение ребёнка
12.01.1864
Дочь: Резцова (Резцова) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Ресцов Александр Минаевич
Рождение ребёнка
23.06.1866
Дочь: Резцова (Резцова) Марфа Александровна
Отец ребёнка: Ресцов Александр Минаевич
Рождение ребёнка
09.11.1868
Сын: Резцов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Ресцов Александр Минаевич
Рождение ребёнка
10.04.1871
Сын: Резцов Георгий Александрович
Отец ребёнка: Ресцов Александр Минаевич
Рождение ребёнка
29.07.1873
Дочь: Ресцова (Ресцова) Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Ресцов Александр Минаевич
Рождение ребёнка
01.06.1876
Дочь: Резцова (Резцова) Акилина Александровна
Отец ребёнка: Ресцов Александр Минаевич
Смерть
Неизвестно