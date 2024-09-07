Резцова (Макушина) Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резцова (Макушина) Мария Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Макушин Ефим Зиновьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1854

Муж: Ресцов Александр Минаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.05.1858

Сын: Резцов Митрофан Александрович

Отец ребёнка: Ресцов Александр Минаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.08.1861

Сын: Резцов Иван Александрович

Отец ребёнка: Ресцов Александр Минаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.01.1864

Дочь: Резцова (Резцова) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Ресцов Александр Минаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.06.1866

Дочь: Резцова (Резцова) Марфа Александровна

Отец ребёнка: Ресцов Александр Минаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.11.1868

Сын: Резцов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Ресцов Александр Минаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.04.1871

Сын: Резцов Георгий Александрович

Отец ребёнка: Ресцов Александр Минаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.07.1873

Дочь: Ресцова (Ресцова) Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Ресцов Александр Минаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.06.1876

Дочь: Резцова (Резцова) Акилина Александровна

Отец ребёнка: Ресцов Александр Минаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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