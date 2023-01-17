Гафуров-Чыгтай Галиаскар Мугинович
Место рождения
Дата рождения16.09.1867
Дата смерти20.08.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1883 по 1891
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1891 по 1915
Место жительства
С 1915 по 1916
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1916
Смерть
20.08.1942
Старое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)