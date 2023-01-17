Гафуров-Чыгтай Галиаскар Мугинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гафуров-Чыгтай Галиаскар Мугинович

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Место рождения

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.09.1867

Дата смерти

20.08.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1883 по 1891
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1891 по 1915
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1915 по 1916
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1916
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.08.1942
Старое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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