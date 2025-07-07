Федотова (Шевченко) Татьяна 25.05.1955 — найти родственников по фамилии на Familio

Федотова (Шевченко) Татьяна

Автор
ДО
Опалинский Д.

женский, родилась 25.05.1955, Москва, город федерального значения Москва

умерла 17.12.2005, Москва, город федерального значения Москва

Мать
(Орлова) Анна1921 г.р.
Отец
Шевченко Иван Летчик02.02.1920 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1955

Отец: Шевченко Иван Летчик

Мать: (Орлова) Анна

Москва, город федерального значения Москва

Образование
С 1972 по 1977
Московский энергетический институт (МЭИ)

Инженер-конструктор

Бракосочетание
08.05.1976

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
18.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва

Работа или профессия
С 1977 по 1982
ЦНИИ АГАТ

Инженер-конструктор

Рождение ребёнка
23.03.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
23.03.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
17.12.2005
Москва, город федерального значения Москва

Причина смерти: Болезнь

Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское

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