Федотова (Шевченко) Татьяна
женский, родилась 25.05.1955, Москва, город федерального значения Москва
умерла 17.12.2005, Москва, город федерального значения Москва
Мать(Орлова) Анна1921 г.р.
ОтецШевченко Иван Летчик02.02.1920 г.р.
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Рождение
25.05.1955
Отец: Шевченко Иван Летчик
Мать: (Орлова) Анна
Образование
С 1972 по 1977
Московский энергетический институт (МЭИ)
Бракосочетание
08.05.1976
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
С 1977 по 1982
ЦНИИ АГАТ
Рождение ребёнка
23.03.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.03.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.12.2005
Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское