Россихина Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоссихина Зоя

Россихина Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Россихин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: Россихин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Россихин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Россихин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Россихин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Россихин Сергей

Отец ребёнка: Россихин Николай

Мы используем куки для улучшения работы сайта.