Россихина Зоя
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Россихин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Отец ребёнка: Россихин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Россихин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Россихин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Россихин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Россихин Сергей
Отец ребёнка: Россихин Николай