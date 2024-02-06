Горбачёв Константин Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбачёв Константин Григорьевич

Горбачёв Константин Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1902

Дата смерти

16.07.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1902

Отец: Горбачёв Григорий Капитонович

Мать: Горбачёва Ольга

Рождение ребёнка
08.03.1953

Дочь: Ткаченко Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Горбачёва Меланья Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбачёв Алексей Константинович

Мать ребёнка: Горбачёва Александра Пантелеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачёва Александра Пантелеевна

Смерть
16.07.1974
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close