Горбачёв Константин Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1902
Дата смерти16.07.1974
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1902
Отец: Горбачёв Григорий Капитонович
Мать: Горбачёва Ольга
Рождение ребёнка
08.03.1953
Дочь: Ткаченко Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Горбачёва Меланья Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбачёв Алексей Константинович
Мать ребёнка: Горбачёва Александра Пантелеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.07.1974