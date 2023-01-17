Параскева Терентьева
Место рождения
Дата рождения11.10.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1842
Отец: Терентий Иванов
Мать: Устинья Клементьева
Бракосочетание
06.11.1860
Муж: Дмитриев Ефим
Рождение ребёнка
04.05.1864
Дочь: Елена Ефимова
Отец ребёнка: Дмитриев Ефим
Рождение ребёнка
02.07.1866
Сын: Андрей Ефимов
Отец ребёнка: Дмитриев Ефим
Рождение ребёнка
13.03.1869
Сын: Алексей Ефимов
Отец ребёнка: Дмитриев Ефим
Смерть
Неизвестно