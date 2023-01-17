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Параскева Терентьева

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Место рождения

Петровское, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

11.10.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1842

Отец: Терентий Иванов

Мать: Устинья Клементьева

Петровское, Осташковский, Тверская область
Бракосочетание
06.11.1860

Муж: Дмитриев Ефим

Печниково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.05.1864

Дочь: Елена Ефимова

Отец ребёнка: Дмитриев Ефим

Печниково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.07.1866

Сын: Андрей Ефимов

Отец ребёнка: Дмитриев Ефим

Печниково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.03.1869

Сын: Алексей Ефимов

Отец ребёнка: Дмитриев Ефим

Печниково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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