Есенова (Жантиева) Мазаго Знауровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есенова (Жантиева) Мазаго Знауровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Есенов Шаулох (Атцын) Галаович

Отец ребёнка: Есенов Галау (Иналдыко)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кундухова Мазаго Галаовна

Отец ребёнка: Есенов Галау (Иналдыко)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кундухова Чабахан Галаовна

Отец ребёнка: Есенов Галау (Иналдыко)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есенов Хамурза Галаович

Отец ребёнка: Есенов Галау (Иналдыко)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есенов Хаджи-Батыр Галаович

Отец ребёнка: Есенов Галау (Иналдыко)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тезиева Лацэ Галаовна

Отец ребёнка: Есенов Галау (Иналдыко)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дударова Паше Галаовна

Отец ребёнка: Есенов Галау (Иналдыко)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есенов Хан-Гирей

Отец ребёнка: Есенов Галау (Иналдыко)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есенов Галау (Иналдыко)

Смерть
Неизвестно
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