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Старостин Петр Федоров

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Старостин Федор Филиппов

Мать: Мария Григорьева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Дарья Степанова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.02.1910

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Дарья Степанова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Степанова

Смерть
Неизвестно
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