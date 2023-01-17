Старостин Петр Федоров
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Старостин Федор Филиппов
Мать: Мария Григорьева
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Дарья Степанова
Рождение ребёнка
27.02.1910
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Дарья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Степанова
Смерть
Неизвестно