Рожкова (Бакина) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1932
Дата смерти20.07.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
20.07.2019