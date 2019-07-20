Рожкова (Бакина) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожкова (Бакина) Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1932

Дата смерти

20.07.2019

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1932

Отец: Бакин Василий Степанович

Мать: Бакина (Жигунова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
20.07.2019

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