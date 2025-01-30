Киевцев Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.11.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.2004
Дочь: (Киевцева) Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Киевцева (Никонова) Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
07.07.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киевцева (Никонова) Татьяна Викторовна