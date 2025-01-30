Киевцев Дмитрий Васильевич 12.11.1977 — найти родственников по фамилии на Familio
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Киевцев Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Мценск, город Мценск, Орловская область

Дата рождения

12.11.1977

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1977

Отец: Киевцев Василий Гаврилович

Мать: Киевцева (Серёжкина) Татьяна Анатольевна

Мценск, город Мценск, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киевцева (Никонова) Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
29.10.2004

Дочь: (Киевцева) Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Киевцева (Никонова) Татьяна Викторовна

Мценск, город Мценск, Орловская область
Рождение ребёнка
07.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киевцева (Никонова) Татьяна Викторовна

Мценск, город Мценск, Орловская область

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