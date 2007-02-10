Нарыжная (Шейкина) Инна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1985
Рождение ребёнка
10.02.2007
Дочь: Нарыжная Арина Павловна
Отец ребёнка: Нарыжный Павел Геннадьевич
Рождение ребёнка
27.12.2012
Дочь: Нарыжная Ангелина Павловна
Отец ребёнка: Нарыжный Павел Геннадьевич
Рождение ребёнка
15.12.2016
Дочь: Нарыжная Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Нарыжный Павел Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно