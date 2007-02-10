Нарыжная (Шейкина) Инна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарыжная (Шейкина) Инна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1985

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1985

Отец: Шейкин Владимир Николаевич

Мать: Шейкина Вера Васильевна

Рождение ребёнка
10.02.2007

Дочь: Нарыжная Арина Павловна

Отец ребёнка: Нарыжный Павел Геннадьевич

Рождение ребёнка
27.12.2012

Дочь: Нарыжная Ангелина Павловна

Отец ребёнка: Нарыжный Павел Геннадьевич

Рождение ребёнка
15.12.2016

Дочь: Нарыжная Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Нарыжный Павел Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нарыжный Павел Геннадьевич

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