Крипакова (Балашёва) Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Балашёв Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1905
Крипаков Василий Сергеевич. Жених. Казак Чесноковского посёлка. Православный. Первым браком. 19 лет Балашёва Наталья Андреевна. Невеста. Дочь казака Чесноковского посёлка. Православная. Первым браком.... Показать все
Рождение ребёнка
17.11.1905
Дочь: Крипакова Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Крипаков Василий Сергеевич
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1905
Рождение ребёнка
21.11.1911
Дочь: Крипакова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Крипаков Василий Сергеевич
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1911
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно