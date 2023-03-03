Крипакова (Балашёва) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крипакова (Балашёва) Наталья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Балашёв Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1905

Муж: Крипаков Василий Сергеевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Крипаков Василий Сергеевич. Жених. Казак Чесноковского посёлка. Православный. Первым браком. 19 лет Балашёва Наталья Андреевна. Невеста. Дочь казака Чесноковского посёлка. Православная. Первым браком.... Показать все
Рождение ребёнка
17.11.1905

Дочь: Крипакова Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Крипаков Василий Сергеевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1905
Рождение ребёнка
21.11.1911

Дочь: Крипакова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Крипаков Василий Сергеевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1911
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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