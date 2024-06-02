Сюхина Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюхина Валентина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюхин Борис Васильевич

Рождение ребёнка
19.01.1956

Дочь: Климиша (Сюхина) Наталия Борисовна

Отец ребёнка: Сюхин Борис Васильевич

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
Неизвестно

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