Сюхина Валентина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1956
Дочь: Климиша (Сюхина) Наталия Борисовна
Отец ребёнка: Сюхин Борис Васильевич
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
Неизвестно