Бурденкова Евдокия Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурденкова Евдокия Фомина

Бурденкова Евдокия Фомина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1865 ст.

Дочь: Бурденкова Дарья Меркеловна

Отец ребёнка: Бурденков Меркел Вавилов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурденков Меркел Вавилов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close