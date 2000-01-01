Первая Жена Дмитрия Федорович ? ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1986
Дочь: Звягинцева Ирина
Отец ребёнка: Звягинцев Дмитрий Федотович
Рождение ребёнка
1988
Сын: Звягинцев Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Звягинцев Дмитрий Федотович
Рождение ребёнка
1989
Дочь: Звягинцева Светлана Дмитриевна
Отец ребёнка: Звягинцев Дмитрий Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно