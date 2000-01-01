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Первая Жена Дмитрия Федорович ? ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1986

Дочь: Звягинцева Ирина

Отец ребёнка: Звягинцев Дмитрий Федотович

Рождение ребёнка
1988

Сын: Звягинцев Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Звягинцев Дмитрий Федотович

Рождение ребёнка
1989

Дочь: Звягинцева Светлана Дмитриевна

Отец ребёнка: Звягинцев Дмитрий Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Звягинцев Дмитрий Федотович

Смерть
Неизвестно
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