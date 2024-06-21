Петров Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Андрей
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буранова (Петрова) Ксения
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салохьянц (Петрова) Надежда
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Петрова) Мария
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: (Петрова) Лидия
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
14.04.1918
Дочь: Лисицына (Петрова) Валентина
Мать ребёнка: ?
Коноково, Россия
Смерть
Около 1949