Alekseev Sergey Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Alekseev Sergey

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился Неизвестно

умер 1959

Дети
(Alekseeva) Diana Sergeevna26.02.1932 г.р.
Nevinskaya (Alekseeva) Margarita Sergeevna1938 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1932

Дочь: (Alekseeva) Diana Sergeevna

Мать ребёнка: (Kolyadko) Antonina Yakovlevna

Leningrad

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Nevinskaya (Alekseeva) Margarita Sergeevna

Мать ребёнка: (Kolyadko) Antonina Yakovlevna

Russia, Saint- Petersburg (Leningrad)

Смерть
1959

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