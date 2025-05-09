Alekseev Sergey
мужской, родился Неизвестно
умер 1959
Дети
(Alekseeva) Diana Sergeevna26.02.1932 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1932
Дочь: (Alekseeva) Diana Sergeevna
Мать ребёнка: (Kolyadko) Antonina Yakovlevna
Leningrad
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Nevinskaya (Alekseeva) Margarita Sergeevna
Мать ребёнка: (Kolyadko) Antonina Yakovlevna
Russia, Saint- Petersburg (Leningrad)
Смерть
1959