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Иван Петров

Место рождения

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Петр Данилов

Мать: Ирина Сергеева

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Настасья Оксенова

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Настасья Оксенова

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Катерина Иванова

Мать ребёнка: Настасья Оксенова

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Еремей Иванов

Мать ребёнка: Настасья Оксенова

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Оксенова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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