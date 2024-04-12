Иван Петров
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Петр Данилов
Мать: Ирина Сергеева
Рождение ребёнка
1772
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Настасья Оксенова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Настасья Оксенова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Катерина Иванова
Мать ребёнка: Настасья Оксенова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Еремей Иванов
Мать ребёнка: Настасья Оксенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Оксенова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно