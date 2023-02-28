Пичугина (Пичугина) Екатерина
Место рождения
Дата рождения15.02.1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1934
Отец: Пичугин Илья
Мать: Пичугина Анна
Рождение ребёнка
29.11.1955
Дочь: Масликова Наталья
Отец ребёнка: Путинцев Пётр
Рождение ребёнка
24.01.1958
Дочь: Ильяшенко Марина
Отец ребёнка: Путинцев Пётр
Рождение ребёнка
07.07.1961
Сын: Путинцев Игорь
Отец ребёнка: Путинцев Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефимов Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Путинцев Пётр