Пичугина (Пичугина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичугина (Пичугина) Екатерина

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Место рождения

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

15.02.1934

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1934

Отец: Пичугин Илья

Мать: Пичугина Анна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.11.1955

Дочь: Масликова Наталья

Отец ребёнка: Путинцев Пётр

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.01.1958

Дочь: Ильяшенко Марина

Отец ребёнка: Путинцев Пётр

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.07.1961

Сын: Путинцев Игорь

Отец ребёнка: Путинцев Пётр

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Путинцев Пётр

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
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