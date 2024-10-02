Екатерина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Петров

Рождение ребёнка
После 1766

Сын: Денис Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Рождение после 20февраля 1766г, в исповедках от этой даты не значится
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Рождение ребёнка
26.04.1784

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Смерть
Неизвестно

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