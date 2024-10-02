Екатерина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Петров
Рождение ребёнка
После 1766
Сын: Денис Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение после 20февраля 1766г, в исповедках от этой даты не значится
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
26.04.1784
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Смерть
Неизвестно